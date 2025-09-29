Der Hildburghäuser Kreistag hat eine umfassende Änderung in Bezug auf den Hildburghäuser Schulcampus getroffen. Statt zweier angedachter Neubauten für die Grundschulen I und Astrid Lindgren sowie das Förderzentrum, wird es nur noch einen Neubau geben. Anstelle des zweiten Neubaus soll nun das bestehende Schulgebäude der ehemaligen Nonne-Regelschule generalsaniert werden. Hintergrund sind die gravierenden Kostenänderungen. Der Kreistag stimmte dem Beschluss einstimmig zu.