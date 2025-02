Eine Besucherin der Kreistagssitzung ließ ihrer Freude freien Lauf. Als sie den Saal des Meininger Landratsamtes in einer Gruppe von Menschen am Donnerstagabend verließ, riss sie jubelnd die Arme nach oben. „Ich bin sehr, sehr froh über diese Entscheidung – sowohl für die Dolmar-Region als auch für Frankenheim“, sprudelte es aus ihr heraus. Wenige Minuten zuvor fiel drinnen ein bedeutsamer Beschluss: Die im Dezember 2023 getroffene Entscheidung, die Grundschule Frankenheim zu schließen, nahm die Mehrheit der Kreistagsmitglieder wieder zurück. Die Frankenheimer, die mit einem Bus zur Sitzung reisten, atmeten spürbar auf. Sie haben jetzt Zeit, um weiter an einer Kooperation mit den Schulen in Kaltennordheim und Kaltenwestheim zu arbeiten.