Immer mehr Thüringer Schüler werden von sogenannten Schulbegleitern unterstützt, was ein Grund dafür ist, dass die Ausgaben im Freistaat für die Kinder- und Jugendhilfe in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Im Jahr 2023 seien Schulbegleiter für etwa 1100 Kinder und Jugendliche im Einsatz gewesen, heißt es in einer statistischen Erhebung der Landesverwaltung, die unserer Redaktion vorliegt. Das sind deutlich mehr Fälle als in den Jahren zuvor. 2017 habe es noch etwas weniger als 500 derartige Fälle gegeben, 2018 etwas mehr als 500, steht in der Übersicht. Tendenziell steigt die Zahl der Schüler, die diese Unterstützung erhalten, kontinuierlich an.