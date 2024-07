Der Sommer dreht gerade noch einmal richtig auf, doch die Sommerferien sind vorbei. Für etwa 3870 Schülerinnen und Schüler beginnt wieder der Unterrichtsalltag. Etwa 380 von ihnen werden sich zum allerersten Mal auf den Schulweg machen. Während sie mit einiger Aufregung und Neugier am Start sind, ist quasi hinter den Kulissen an etlichen Neuerungen gearbeitet worden. An der zum Beispiel, dass nach einem Jahr der Kooperation zwischen der Jenaplan-Schule Suhl und der Regelschule Impulsschule Schmiedefeld nun mit einer gemeinsamen Schule an zwei Standorten ins Schuljahr gestartet wird. „Wir beginnen in Schmiedefeld nun auch erstmalig mit einer ersten Klasse, was den Beginn einer durchgängigen Schullaufbahn an diesem Standort markiert“, sagt Michael Kaufmann, Leiter des Staatlichen Schulamtes Südthüringen. Das Kollegium setze ab dem neuen Schuljahr an beiden Standorten das Jenaplan-Konzept um.