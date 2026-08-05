Am Rand von Hildburghausen ist die neue Grundschule bereits in den Himmel gewachsen. Das weitgehend eingeschossige Gebäude steht bereits im Rohbau, zahlreiche Arbeiten sind schon abgeschlossen. Andere stehen unmittelbar bevor. Zur Zeit erfolgen die vorbereitenden Arbeiten für den Estricheinbau. Der Estrichleger soll ab kommender Woche die Fußbodendämmung im gesamten Gebäude verlegen. Danach soll der Einbau der Fußbodenheizung erfolgen und im zum Abschluss soll Anfang September der Estrich eingebracht werden.