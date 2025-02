Schulaufgabe steht an: Fehlalarm in U-Bahnhof - Junge will sich vor Schule drücken

Zahlreiche Feuerwehrleute waren am Dienstagmorgen zu einem U-Bahnhof in München ausgerückt. Den Angaben zufolge sei eine rauchende Bahn gemeldet worden und eine Brandmeldeanlage habe ausgelöst. Im Bahnhof sei dann tatsächlich Rauch festgestellt worden, hieß es. Dieser habe sich aber von selbst wieder verflüchtigt. Nach Angaben der Feuerwehr geht der Verkehrsbetrieb von einem Defekt an einer Bremse aus.