Ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts, nach vorne und Sprung zurück: Zur landesweiten Schulanfängeraktion tanzen auch Minister Steffen Schütz und Bürgermeister Jan Turczynski gemeinsam mit 250 frisch eingeschulten Kindern zu den Songs des Ampelinchens. Das Ampelmaskottchen mit dem Verkehrskegelhut weiß genau, wie sie die kleinen (und großen) Besucher spielerisch fit für den Straßenverkehr macht.