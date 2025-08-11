Hell ist es schon, aber die Morgenkälte noch anwesend und auf der Steinacher Kirchstraße ist es ziemlich ruhig. Einzelne Pkw halten, ein Steppke mit riesiger Schultasche wird von einem Erwachsenen, wohl der Vater, an die Hand genommen und über die Straße gebracht. Das Ziel ist die Südschule in Steinach, eine Grundschule, in der heute für 25 Kinder das allererste Schuljahr beginnt. „Über zwei Wochen zeigen wir intensiv Präsenz vor den Schulen“, sagt Polizeibeamter Christopher Hertel. Der Sachbearbeiter Verkehr in der Polizeiinspektion Sonneberg wird am Montagmorgen von den beiden Kontaktbereichsbeamten aus Steinach und Lauscha, Thomas Rädlein und Hendrik Schmidt, unterstützt.