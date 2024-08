Spiel und Spaß und zugleich sinnvolle Beschäftigung in den Pausen vom Unterricht: Freuen können sich die Mädchen und Jungen der Staatlichen Grundschule Jüchsen über prall gefüllte Spielekisten. Die wurden zum Start ins Schuljahr 2024/2025 am vergangenen Donnerstag von Julia Heil als Vertreterin des Schulfördervereins an die Grabfelder Bildungseinrichtung übergeben. Ein großes Dankeschön dafür kam von allen Schülern und Schulleiterin Anke Jäger. Möglich wurde die Anschaffung durch Spenden zahlreicher umliegender Firmen. Nach den Sommerferien steht nun erst einmal wieder das Lernen im Mittelpunkt – dennoch bereiten sich die Grundschüler schon auf den nächsten Höhepunkt vor: Im Kulturhaus Jüchsen findet am 26. Oktober die große Halloween-Party statt. Zeit, sich zu überlegen, in welchem Kostüm man dort erscheinen will, gibt es ja noch genug.