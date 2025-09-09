Die Zusammenarbeit ist nicht neu, sondern längst „gelebte Realität – etwas, das wir im normalen Alltag der Museen praktizieren“, sagt Julia Böhler, Netzwerkerin des Museumsnetzwerks Südthüringen, vor der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen eben diesem 2020 gegründeten Verein und dem Staatlichen Schulamt Südthüringen am Dienstagvormittag im Keramikatelier des Schlosses Glücksburg in Römhild.