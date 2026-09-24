Mit dem zweiten Kind wird alles entspannter. Sagt man. Und so ist es wohl auch in den meisten Fällen. Für Nadine Messerschmidt und ihre Familie gilt dies allerdings nur bedingt. Vor knapp einem Jahr ist die Weltklasse-Sportschützin vom FV SSZ Suhl zum zweiten Mal Mutter geworden. Seit Beginn des Jahres trainiert sie wieder und schon im Juli feierte sie ihr Comeback beim Weltcup in Lonato. Nun stehen die Europameisterschaften in Athen kurz bevor. Am Sonntag erfolgt der Abflug in die griechische Hauptstadt.