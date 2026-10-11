Es ist ein Novum, denn gemeinhin richtete der Sülzfelder Schützenverein Edelweiß 1931 seine Mitgliederversammlung und das Vereinskönigsschießen üblicherweise getrennt aus. Sonst fand die Versammlung am Freitag statt. Am folgenden Samstag stand das Königsschießen auf dem Programm. Nun wollte der Verein einen Termin sparen und seinen Mitgliedern die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ermöglichen. Das wurde am vergangenen Samstag sehr gut angenommen.