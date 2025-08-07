Der Wartburgkreis aus der Öffi-Perspektive: Steffen Schütz (BSW), Thüringens Minister für Digitales und Infrastruktur, ist am Donnerstagmorgen von der größten Stadt des Wartburgkreises zur Kreisstadt gependelt – im Bus. Zusammen mit Sina Fleischmann, Geschäftsführerin des hiesigen Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW), und Vizelandrat Udo Schilling (CDU), war er in einem Bus der Linie 190 unterwegs und kam mit beiden anschließend am VUW-Sitz in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen zusammen.