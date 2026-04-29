Schüsse in Washington Was, wenn doch? Trump und die Verschwörungserzählungen

"In sozialen Medien ist es leicht, Verschwörungstheorien zu finden und zu verbreiten. Menschen, die sich dafür interessieren, stoßen fast sofort darauf", sagte Psychologin Douglas. "Sind Verschwörungstheorien erst einmal im Umlauf, lassen sie sich nur schwer eindämmen – besonders dann, wenn einige Fakten noch unbekannt sind."

Begünstigt werden die Erzählungen von der teils skurrilen Personenkonstellation um den US-Präsidenten und durch dessen eigene Art. Trump verbreitet selbst wilde Erzählungen, unter anderem zum Klimawandel und den Vorgängerregierungen unter Barack Obama und Joe Biden.

Der US-Präsident mobilisiere seine Anhänger "vor allem durch Polarisierung und Dämonisierung seiner Gegner", sagte Imhoff. Die Experten warnen vor der Gefahr der unabsehbaren Folgen. Verschwörungserzählungen "können Menschen von der etablierten Politik und Wissenschaft abwenden und hin zu extremeren politischen Ansichten und wissenschaftsfeindlichen Einstellungen führen", sagte Douglas. "Für manche mögen sie unterhaltsam und harmlos erscheinen, doch in vielen Fällen sind sie potenziell deutlich gefährlicher."