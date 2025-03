München - Gut ein halbes Jahr nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in der Münchner Innenstadt stehen die Ermittlungen in dem Fall kurz vor dem Abschluss. Über die Ergebnisse wollen Polizei und Generalstaatsanwaltschaft München am Freitag bei einer Pressekonferenz informieren, wie die Ermittlungsbehörden mitteilten. Zu den Ergebnissen wurde am Montag zunächst nichts bekannt.