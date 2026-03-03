Im Prozess um auf mehrere Menschen abgefeuerte Kunststoffkugeln in Ilmenau haben die beiden Angeklagten vor dem Amtsgericht in Arnstadt die Vorwürfe eingeräumt. Sie gaben beim Verhandlungsauftakt am Dienstag zu, dass einer von ihnen an einem Abend im April des vergangenen Jahres mehrfach mit einer CO2-Pistole Plastikkugeln auf Menschen geschossen habe. Währenddessen sei der andere mit ihm im Auto unter anderem über den Campus der TU Ilmenau gefahren.