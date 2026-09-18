Ein Mann war in der Nacht auf den Freitag (18. September) mit seinem Fahrrad im Umfeld des Marktes in Meiningen unterwegs. Auf der Höhe der Einmündung zur Georgstraße griff der Radfahrer, wie die Polizei mitteilt, plötzlich zu einer Schusswaffe. Er feuerte während der Fahrt mehrere Schüsse ab und sorgte für Angst und Schrecken. Anschließend trat der Schütze in die Pedale und fuhr auf der Georgstraße in Richtung der Leipziger Straße davon.