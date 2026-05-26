Geiselwind (dpa/lby) - Ein Junge ist an der Wildwasserbahn in einem Freizeitpark in Unterfranken verletzt worden. Der Siebenjährige geriet beim Einsteigen zwischen Gondel und Plattform der Bahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er eingeklemmt. Er kam am Montag mit Schürfwunden in ein Krankenhaus. Seine Eltern seien bei dem Vorfall in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) dabei gewesen, sagte ein Polizeisprecher.