Schülerzeitung Kaltenwestheim: Im Kreuzverhör: Autor, Lehrer, Akrobat

Begeisterte Redakteure fand sie in der vierten Klasse: 20 Schülerinnen und Schüler arbeiteten freiwillig einmal in der Woche in der Schülerzeitungs-AG an ihrem Werk. Dessen Namen legten sie selbst fest: „Knaller“ – eine Zeitschrift von Schülern für Schüler. Es wurden Interviews geführt, Geschichten geschrieben, Rätsel erstellt, Witze und Rezepte gesammelt sowie Urlaubs-, Bücher- und Kinofilmempfehlungen gegeben. Auch Tipps für eine erfolgreiche Grundschulzeit schrieben die Schüler der Klasse 4, die mittlerweile schon die weiterführenden Schulen besuchen, auf. Übrigens war auch ihre „Chefredakteurin“ Laura früher Schülerin in Kaltenwestheim, später dann am Rhön-Gymnasium Kaltensundheim.