Ilmenauer Goetheschüler haben wieder erfolgreich an der Thüringer Landesolympiade in Chemie teilgenommen, die an der Universität Jena stattgefunden hat. Seit 2016 ist der Lehrstuhl für Anorganische Chemie I regelmäßig Gastgeber dieser prestigeträchtigen Veranstaltung, schreibt Lehrerin Nancy Neitzke von der Goetheschule dazu.