Das Projekt „Jugend trifft Biathlon“ richtet sich an Schüler ab der dritten Klasse. Sie werden mit dem Bus an ihrer Schule abgeholt und in die Rennsteigstadt gefahren, wo sie auf den Arena-Stehplätzen am Rennsteig Zeuge von spannenden Wettkämpfen um begehrte Siege und Weltcup-Punkte werden. Nach den Rennen und den Siegerehrungen im Stadion mit den sechs Bestplatzierten werden sie zurück zur Schule gefahren. Pro Teilnehmer wird ein Eigenanteil von 15 Euro berechnet.