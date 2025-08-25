Hatte da jemand den Schuss zum Schuljahresbeginn überhört? So schien es am Mittwochvormittag am Kiessee von Immelborn. Schülerinnen und Schüler der Werratalschule Bad Salzungen und ihre Schulsozialarbeiterin Gabriele Feudel, alle im Freizeitlook, stiegen aus dem Bus. Das Empfangskomitee bestand aus Simon Ortner von der Partnerschaft für Demokratie Wartburgkreis und Karsten Melang, dessen Erfurter Unternehmen „Feuer und Flamme“ sich der Erlebnispädagogik unter freiem Himmel verschrieben hat und damit sowohl auf die Schülergenerationen als auch auf Unternehmen und Behörden zielt. Die über das Schuljahr verteilten Erlebnistage, erklärt Gabriele Feudel, sind unterschiedlich gestaltet. In diesem Fall soll das von dem Demokratieprojekt geförderte klassenübergreifende Angebot das Potenzial der Teamarbeit demonstrieren. Wer gern Führungsaufgaben übernimmt, bringt sich in die gemeinsame Arbeit ein. Wer zögerlich veranlagt ist oder Ausgrenzungserfahrungen hat, findet eine ihm gemäße Aufgabe.