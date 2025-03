Wenn MINT (also Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften) auf Geschichte trifft, können sich Projekte entwickeln, die höchsten deutschen Ansprüchen genügen: Der LeLa-Preis 2025, eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Schülerlabore in Deutschland, ging am Montag in Oldenburg in der Kategorie „Innovatives Schülerforschungszentren“ an das Projekt #MINTmeetshistory, verbunden mit einem Preisgeld von 5000 Euro. Die Jury ehrte damit die daran beteiligten Schülerforschungszentren Schmalkalden und Kloster Veßra und führte dazu aus: