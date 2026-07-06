So hatte ich mir mein Praktikum nicht vorgestellt. Es war anders, hat mich mental als auch körperlich gefordert. Kurz gesagt: es war besser als ich es mir vorstellen konnte. In den letzten beiden Wochen vor den Sommerferien absolvieren die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse des Evangelischen Gymnasiums Meiningens ein Praktikum. In diesem Zeitraum können sie sich in zwei unterschiedlichen Berufszweigen eigenständig ausprobieren. Mein Name ist Emilia Hölzer und ich bin eine dieser Schülerinnen.