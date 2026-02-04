Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ein bekannter Spruch über den Journalismus. Doch stimmt das? Nach meinem zweiwöchigen Praktikum in der Redaktion Meiningen stimme ich dem Sprichwort zu. Die Arbeit hat mir gezeigt, wie viel Offenheit, Vielfalt und Verantwortung in dem Beruf des Journalisten steckt. Ein ständiges Kopfgrübeln, nicht Abschalten können, weil der nächste Artikel alle begeistern soll. Eine Aufgabe, die nur mit Hingabe funktioniert.