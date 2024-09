Schülerfreiwilligentag: Ehrenamt steht hoch im Kurs

In diesem Jahr beteiligen sich unter anderem der SC 09 in Effelder, der Kultur- und Heimatverein Rauenstein, der TSV 1864 in Mengersgereuth-Hämmern mit mehreren Abteilungen, der Verein Miteinander und die Rennsteigwerkstätten in Neuhaus am Rennweg, die Geflügelzüchter in Effelder und der Feuerwehrverein Rauenstein, der Förderverein Burg Neuhaus und der Bund der Vertriebenen, der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND), der Schalkauer Kulturbund und die Kleingärtner in Neuhaus-Schierschnitz, der SV 1920 in Mupperg, die Eisenbahnfreunde und der Kreissportbund sowie die Heimatstube in Neuhaus. Unter den Einrichtungen finden sich Kindergärten in Seltendorf und Sonneberg sowie die Arbeiterwohlfahrt. Die Einsatzstellen sind auf der Homepage des Landratsamtes Sonneberg veröffentlicht. Anmeldungen sind auch über das Landratsamt, Bereich Ehrenamt, Telefon (03675)871-346 oder E-Mail ellen.straub@lkson.de) möglich. Weitere Informationen unter

https://www.kreis-sonneberg.de/aktuelles/freiwilligentag