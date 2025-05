Schülerengagement: Mehr als 5.600 Schüler zum Freiwilligentag erwartet

Erfurt (dpa/th) - Müll sammeln, Kriegsgräber pflegen, Feste vorbereiten oder im Seniorenheim helfen: Kinder und Jugendliche können sich zum 17. Thüringer Schülerfreiwilligentag in vielen verschiedenen Ehrenämtern ausprobieren. Dazu werden am 5. Juni mehr als 5.600 Teilnehmer erwartet, wie die Thüringer Ehrenamtsstiftung mitteilte. Das sei eine Rekordzahl an Anmeldungen. Den Angaben nach wollen sich 84 Schulen aus 13 Städten und Landkreisen beteiligen. In diesem Jahr gebe es 300 Einsatzstellen für junge Engagierte.