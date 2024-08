„Wenn ich zurück nach Hause komme, erzähle ich es allen“, ruft Franka Pluis enthusiastisch. Seit einer Woche ist die 16-jährige Argentinierin in Deutschland. Und sie ist positiv überrascht: „Es ist hier ganz anders als erwartet. Viele sagen, dass die Menschen in Deutschland eher kühl sind. Aber alle sind sehr nett und offen, wollen helfen!“ Ein Jahr lang wird das Mädchen in Dinkelsbühl leben und zur Schule gehen. Auf alles, was sie noch entdecken und über Deutschland lernen wird, ist sie sehr gespannt. Neben den Menschen überrascht sie in der ersten Woche ihres Schüleraustauschs vor allem das Essen: „Das ist irgendwie verrückt, es gibt viel mehr Fleisch, als ich dachte“, wundert sie sich.