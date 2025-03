Wir schreiben den Sommer 2024: In Deutschland findet die Fußball-Europameisterschaft statt. Sonnige Sommertage wechseln sich mit Tagen ab, wo das Tragen einer Fleecejacke nicht schaden kann. Während Millionen von Leuten zusehen, wie Spanien sich zum vierten Mal zum Europameister krönt, befindet sich Lina in Brasilien. Zwölf Stunden Flug sind es von Frankfurt am Main nach São Paulo. Die momentan 17-Jährige hat sich mit Unterstützung des Rotary Clubs Sonnebergs einen Lebenstraum erfüllt. Anders als in Deutschland herrscht in Brasilien zu diesem Zeitpunkt Winter. Winter in Brasilien bedeutet: nachts mindestens 15 Grad Celsius, tagsüber 20 bis 25 Grad.