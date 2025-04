Mit den Worten „Herzlich Willkommen in Meiningen“ begrüßte am Donnerstagnachmittag Bürgermeister Fabian Giesder de Gäste des Schüleraustausches zwischen dem Henfling-Gymnasium Meiningen und der spanischen Partnerschule Escultor Juan de Villanueva in Pola de Siero. Was er dabei über die Stadt und deren Geschichte berichten konnte, überraschte nicht nur die 13 Schülerinnen und Schüler sowie deren zwei Lehrerinnen aus Asturien, sondern ebenso ihre deutschen Austauschpartner. Während des Treffens mit dem Bürgermeister überraschte auch, wie schnell und unkompliziert man über Europa, die beiden Heimatstädte und die beiden Schulen ins Gespräch kommen kann. Es wird nicht die letzte Überraschung bleiben, selbst wenn sich unter den Spaniern auch einige Wiederholungstäter befinden, welche im letzten Jahr Meiningen während ihres ersten Besuches bereits kennengelernt haben.