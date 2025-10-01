Wo früher Geld über den Tresen ging, werden heute Ideen geschmiedet. Die alte Sparkassenfiliale in der Moritz-Seebeck-Allee ist längst kein Ort mehr für Überweisungen – sondern eine Keimzelle für technische Kreativität: die Jugendunternehmenswerkstatt Meiningen. Inmitten von Werkbänken, 3D-Druckern und Lötkolben basteln Schülerinnen und Schüler an Projekten, die weit mehr sind als bloßer AG-Zeitvertreib. Bald soll die Werkstatt sogar ein Unterrichtsfach werden – und damit das Schulangebot des Henfling-Gymnasiums um einen praxisnahen, zukunftsgerichteten Baustein erweitern.