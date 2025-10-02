„1, 2 oder 3 – letzte Chance – vorbei! Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.“ Seit Jahrzehnten schallt dieser Spruch am Sonntagmorgen durch unzählige Wohnzimmer. Kinder lieben das mitreißende Quiz, Eltern erinnern sich an ihre eigene Kindheit. Nun erhält eine Schulklasse aus Hildburghausen die Gelegenheit, selbst Teil der ZDF-Kultsendung „1, 2 oder 3“ zu werden.