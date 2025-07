Am Nachmittag des 26. Juni hatten sich drei technikbegeisterte Schüler der 10. Klasse des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Schmalkalden gemeinsam mit ihrem Lehrer Steven Bärwolf auf den Weg nach Dortmund gemacht – zum Deutschlandfinale der World Robot Olympiad in der Westfalenhalle. Zuvor hatten sich Jeremy Berthold, Ben Hessenmöller und Gianluca Martin Rothämel mit dem 1. Platz beim Regionalwettbewerb an der Hochschule Schmalkalden für den großen Ausscheid qualifiziert. 14 Teams aus der Region hatten dort in den Kategorien Future Innovators und Future Engineers ihre kreativen und technisch beeindruckenden Projekte zum Thema „Die Zukunft der Roboter“ präsentiert. Die Mitglieder der Jury waren aus ganz Deutschland angereist.