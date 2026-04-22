Auf dem Innenhof des Ilmenauer Gymnasiums „Am Lindenberg“ versammeln sich an diesem Vormittag die Schüler. Im Hintergrund läuft bereits Musik, der Himmel ist blau und klar. Auf den Gesichtern vieler Beobachter prangt rote Schrift mit der Aufschrift: „Abi 2026“. Punkt 11.30 Uhr wird es plötzlich still. Dann setzt der DJ mit „The Winner Takes It All“ von ABBA ein und zahlreiche junge Menschen in schwarzen T‑Shirts stürmen aus dem Schulgebäude auf den Schulhof.