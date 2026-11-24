Immer wieder mittwochs... können Schüler des Friedrich-König Gymnasiums Suhl jetzt auf selbst geschmierte und mitgebrachte Pausenbrote verzichten. Dank einiger engagierter Schüler hat an diesem Tag die kleine Cafeteria wieder geöffnet, in der ein professioneller Betreiber Schüler und Pädagogen regelmäßig mit einem Pausen- und Mittagsimbiss versorgte. Doch das ist längst Geschichte. Seit Jahren steht der mit gemütlichen Tischen und Sitzgelegenheiten, einer kleinen Küche und einem Tresen ausgestattete Raum in der zweiten Etage das markanten backsteinroten Schulgebäudes Haus I in der Friedensstraße weitgehend ungenutzt leer. Nur ein-, zweimal im Jahr wurde für er für kleinere Veranstaltungen geöffnet.