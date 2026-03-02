Die Geschichte von Marie Antoinette, der letzten Königin von Frankreich, ging am Samstagabend über die Lauscher Kulturhausbühne. Mit der vierten und letzten Darbietung des Musicals sorgten Schüler und Lehrer der Musikschule Sonneberg unter Leitung von Petra Adelbert im Zusammenspiel mit dem Chor des Hermann-Pistor-Gymnasiums unter Kristin Degner-Engelhardt beim Publikum für große Begeisterung. Das Projekt war für die zahlreichen Beteiligten aller Altersklassen sowohl gesanglich als auch szenisch, sprachlich und bühnentechnisch eine große Herausforderung, die alle hervorragend meisterten – die großen und kleinen Sänger und Schauspieler ebenso wie die Gitarristen Jana Rexheuser und Eric Herbst, Max Groenen am Schlagzeug sowie Annerose Röder am Klavier. Viel Lob gab es von den Gästen auch für die fantastischen Kostüme und Kulissen, die das Ehepaar Hering beigesteuert hatte. Reichlich wohlverdienten Applaus bekamen am Ende nicht nur die Akteure auf der Bühne, sondern ebenso Gina Ehrhardt und Peter Hering für die Regie sowie die Techniker, die alles und jeden ins rechte Licht gesetzt und für den guten Ton gesorgt hatten.