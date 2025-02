Was ist denn das? Ein süßer Hund im Aufwärmbereich. Zwischen den Beinen von Franziska Preuß, Elvira Öberg und Julia Simon. Dieses Privileg wurde beim Biathlon bislang nur IOC-Präsident Thomas Bach zuteil. Die Auflösung liefert Hundeführerin Joanna Sjöö, eine Schwedin: „Das ist Molly, ein Dopinghund. Ein zehn Jahre alter Springer Spaniel.“ Ihr Lieblingsspielzeug ist ein kleiner, gelber Ball – in den typischen schwedischen Farben. Zückt Johanna Sjöö das an einer kurzen Schnur befestigte Spielgerät, frohlockt Molly.