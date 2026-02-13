Fußgänger sind gut beraten, sich die Sperrung des Wegs am Unteren Graben zwischen Kreuzung Stadtgraben und Altstadt-Marktplatz zu Herzen zu nehmen. Es drohe an dieser Stelle massive Einsturz – und mithin Lebensgefahr für Passanten, teilte die Stadt Sonneberg am Donnerstag mit. Weil von einem Wohnhaus Teile herabzufallen drohen, wurde der Steig vorm Wochenende in Abstimmung mit der Bauaufsicht im Landratsamt bis auf Weiteres dicht gemacht, informiert das Rathaus.