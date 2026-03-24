Mit der Premiere der Wagner-Oper „Rheingold“ unter der Regie von Markus Lüpertz und der Enthüllung einer vom selben Künstler entworfenen zwei Meter hohen Statue von Theaterherzog Georg II. wird Meiningen am Wochenende zum Mittelpunkt des kulturellen Interesses. Im 80-köpfigen Tross des so exzentrischen wie berühmten Malerfürsten Lüpertz (84) wird auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (81) den Ereignissen beiwohnen. Das bestätigte das Meininger Theater am Dienstag unserer Redaktion.