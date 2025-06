Laufen für Gesundheit und guten Zweck: Der ThSV Geschwenda veranstaltet am 4. Juni einen „Tag des Laufens“. Laufen ist gesund. Laufen macht glücklich. Und Laufen kann die Welt ein bisschen besser machen. So die Idee des „Tags des Laufens“, der am 4. Juni in ganz Deutschland gefeiert wurde. An fast 200 Orten wurde gemeinsam gelaufen. So auch in Geschwenda: Gestartet sind die Läuferinnen und Läufer – egal ob groß oder klein, jung oder alt – an der Sportanlage Kickelhähnchen. Das Wetter war grau, aber die Teilnehmer hatten gute Laune. Verbunden mit dem Tag des Laufens war eine Spendenaktion für sauberes Trinkwasser in Afrika.