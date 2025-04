Unter der Überschrift „Deutschland – eine Erfahrung“ hat sich Jan Böhmermann mit einem E-Scooter von Köln-Ehrenfeld bis zur diesjährigen Kulturhauptstadt Europas – Chemnitz – auf den Weg gemacht. Und dabei könnte er womöglich auch in der Region Halt machen. Unter „Orte, an denen ich irgendwann womöglich vorbei- oder durchfahre“, nennt der Moderator des „ZDF-Magazins Royale“ auf seinem Instagram-Kanal unter anderem auch Bad Salzungen und Meiningen. Bis an die Landesgrenze Thüringens hat er es unterdessen fast geschafft.