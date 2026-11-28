„Luisa ist hier.“ Diesen Satz hat mancher Suhler zuletzt bestimmt öfter gesehen. Bunt aufgesprüht auf dem Gehweg vor dem Kino, der Bücherei oder dem CCS. Oder als Plakat an den Türen der Toiletten in den beiden Rathäusern oder bei Faschingsveranstaltungen. Und mancher hat sich sicherlich gefragt, wer diese Luisa eigentlich ist. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Hilfsangebot, vorrangig für Frauen und Mädchen, aber im Grunde für alle Personen, die sich belästigt oder bedrängt fühlen. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sie sich an das geschulte Personal der an der Kampagne teilnehmenden Einrichtungen wenden, um diskret Hilfe zu erhalten.