Rottenburg an der Laaber (dpa/lby) - Es ist eine Melodie mit Ohrwurm-Charakter, die der Berliner Komponist und Musiker Wolfgang Richter in einer November-Nacht 1959 zu Papier brachte. Eilig schuf er damals das Lied zur Kindersendung "Unser Sandmännchen". 66 Jahre später hat Komponisten-Enkelin Anne Wöhner das vergilbte Notenblatt in die Werkstatt des Restaurators Werner Obermeier in Niederbayern gebracht. Der Fachmann will die historische Partitur vor dem weiteren Verfall bewahren.