Schreibworkshop in Sonneberg: Von der Idee zum eigenen Buch

Den Romanhelden vor Augen, aber null Plan, wie man eine Figur entwickelt? Dafür gibt es nun professionelle Hilfe: Die Stadtbibliothek lädt alle kreativen Köpfe ab 12 Jahren zum sechsteiligen Workshop „Von der Idee zum eigenen Buch“ ein. Los geht’s am 23. Oktober – und am Ende wartet eine feierliche Abschlussveranstaltung mit Pressetermin im Rathaussaal auf alle Teilnehmer. Im Workshop lernen die Teilnehmer, wie man Figuren lebendig macht, eine Handlung spannend aufbaut und die eigene Story Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ganz egal, ob schon erste Kapitel geschrieben oder die Jugendlichen und Erwachsenen einfach neugierig sind: Dieser Workshop bringt Ordnung ins kreative Chaos. Und das Beste – am Ende bekommt man von Dozentin Anke Hempfling eine Vorstellung davon, wie es nach dem fertigen Manuskript weitergehen kann.