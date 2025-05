Pfennigpfeiffer hat seinen Sitz in Landsberg (Sachsen-Anhalt). 1993 wurde der erste Markt bei Riesa (Sachsen) eröffnet. Bis zuletzt lag der Schwerpunkt der Märkte in Sachsen, darüber hinaus gab es Filialen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Bayern. Zwischenzeitlich wurden mehr als 100 Filialen betrieben.