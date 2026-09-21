Schrecksekunden für all jene, die am Montagvormittag im Bereich des kleinen Ortszentrums von Kleinschmalkalden unterwegs waren: Ein Lkw ist frontal in das wunderschöne Fachwerkhaus gekracht, das an exponierter Stelle im Bereich der Weggabelung zwischen Friedrichrodaer Straße und Neuer Gasse steht. Eine Sprecherin der Polizei Suhl sagte der Lokalredaktion, das Fahrzeug sei zuvor abgestellt gewesen. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich die Bremsen gelöst und es habe sich selbstständig gemacht. Der unbemannte Laster habe zudem noch ein anderes Haus gerammt und sei schließlich an dem historischen Gebäude zum Stehen bekommen. Die Straße ist in diesem Bereich abschüssig. Der Notruf sei gegen 9.54 Uhr bei der Polizei eingegangen. Ob Passanten in Gefahr waren, wurde zunächst nicht bekannt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. An den beiden Gebäuden entstand laut Polizei jeweils mindestens 20.000 Euro Sachschaden, weitere 20.000 Euro am Unfallfahrzeug selbst. Die Ermittlungen dauern an.