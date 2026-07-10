Schreckmoment in Oberbayern: Rauch auf Chiemsee-Schiff - Fahrgäste müssen von Bord

Feuerwehrleute hätten zunächst den Maschinenraum belüftet und dann entdeckt, dass dort wegen eines Defekts heißes Öl ausgetreten war. Das sei die Ursache für den Rauch gewesen. Das Öl sei aber in Auffangwannen im Maschinenraum geblieben, daher habe es auch keine Umweltschäden gegeben. Die Fahrgäste hätten auf einem Ersatzschiff weiter über den Chiemsee fahren können.