Seeon-Seebruck (dpa/lby) - Wegen Rauchs aus dem Maschinenraum ist ein Schiff mit etwa 200 Passagieren auf dem Chiemsee geräumt worden. Das Schiff habe sofort am Dampfersteg in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) angelegt, teilte die Polizei mit. Die Mitarbeiter an Bord hätten mit ihrer Umsicht eine "sehr ruhige und kontrollierte Evakuierung" ermöglicht. Verletzt wurde laut Polizei niemand.
Schreckmoment in Oberbayern Rauch auf Chiemsee-Schiff - Fahrgäste müssen von Bord
dpa 10.07.2026 - 16:50 Uhr