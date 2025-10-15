Schreckmoment am Mittwochmorgen in der Henneberg-Klinik in Hildburghausen: Wie die Klinik am Nachmittag berichten, hätten Mitarbeiter der Haustechnik am Mittwochmorgen in einem ehemaligen Laborbereich ein kleines Feuer entdeckt. „Der Vorfall wurde von Mitarbeitern der Haustechnik frühzeitig bemerkt, die umgehend die internen Sicherheitsmaßnahmen einleiteten und den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnten. Für Patientinnen und Pastienten und Mitarbeitende bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, teilte das Krankenhaus weiter mit.