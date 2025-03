Schreckmoment auf der Fahrt nach Oslo: Biathlon-Wachstruck fängt Feuer

Oberhof Biathlon-Weltcup bei 13 Grad und Frühlingsgefühlen?

Was wäre, wenn sich an diesem Wochenende die Biathlon-Elite zum Weltcup in Oberhof treffen würde? Bei Sonne, bis zu 13 Grad am Rennsteig und Frühlingsblühern im Tal fühlt sich das unwirklich an – noch jedenfalls. In zwei Jahren könnte es genau so sein.