Passau (dpa/lby) - Ein seit mehreren Monaten vermisster Mann ist tot in einem Waldstück in Passau gefunden worden. Die Polizei identifizierte die Leiche als einen 77-Jährigen, wie deren Pressestelle mitteilte. Der Senior war das letzte Mal in einer Pflegeeinrichtung im Juli 2024 gesehen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler von einem Unglück aus. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder Fremdeinwirkungen gibt es demnach keine.